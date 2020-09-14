«Ростов» — «Локомотив»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч 7-го тура российской премьер-лиги.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Чистяков, Поярков, Мамаев, Ковалёв, Сухомлинов, Хашимото, Полоз, Долгов, Тошевски.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Лысцов, Лысов, Райкович, Жемалетдинов, Тугарев, Крыховяк, Жалолиддинов, Эдер, Лисакович.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ростову». Коэффициент на его победу — 2.79, на успех «Локомотива» — 2.95, на ничью — 3.26. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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