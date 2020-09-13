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    «Динамо» планирует подать жалобу на судейство Лапочкина

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    Московский «Динамо» планирует подать обращение в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) с просьбой рассмотреть и соответствующим образом оценить работу арбитра Сергея Лапочкина на матче бело-голубых с «Рубином» (0:1) в 7-м туре чемпионата России.

    Сергей Лапочкин
    Сергей Лапочкин

    Вопросы у москвичей вызывают сразу несколько моментов, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Во-первых, это назначение пенальти в их ворота, с которого «Рубин» забил единственный мяч в этой встрече.

    Динамовцы полагают, что в этом эпизоде игрок гостей Хвича Кварацхелия начал падать еще до контакта с защитником Иваном Ордецом.

    Во-вторых, удаление форварда бело-голубых Николая Комличенко, который в начале второго тайма в течении пяти минут получил две желтые карточки.

    Обе — за, по мнению Лапочкина, за неаккуратную борьбу в воздухе. Сначала с Иваном Игнатьевым, затем с Нильсоном Абильгором.

    По информации издания, «Динамо» планирует обратиться в КДК РФС с просьбой аннулировать удаление Комличенко.

    В-третьих, это желтая карточка, показанная на 35-й минуте защитнику бело-голубых Александру Паршивлюку.

    Лапочкин посчитал, что он ударил локтем в голову Кварацхелию, хотя на повторах не видно акцентированного движения рукой со стороны динамовца в сторону соперника.

    В итоге Паршивлюк недоиграл матч до конца, получив в концовке еще одно предупреждение.

    По мнению бело-голубых, все спорные моменты в этом матче — а каждый из приведенных выше эпизодов неоднозначен — Лапочкин трактовал в пользу «Рубина», что вызывает вопросы. 0

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