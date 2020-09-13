ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Рубин»«Рубин» добыл в Москве вторую победу и потерял Хвичу
  • 20:58
    • ЦСКА оказался сильнее «Спартака» в московском дерби РПЛ
  • 20:38
    • Гол Кальверта-Льюина принес «Эвертону» победу над «Тоттенхэмом»
  • 18:33
    • Матч «Ротор» — «Краснодар» не состоится из-за коронавируса
  • 18:27
    • «Рубин» одержал выездную победу над «Динамо»
  • 18:21
    • Кокорин попал в заявку «Спартака» на матч с ЦСКА
    Все новости спорта

    Гончаренко: Мы сражались за каждый сантиметр нашего прекрасного поля

    Футбол РПЛ Футбол России Спартак ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Виктор Гончаренко, наставник ЦСКА, прокомментировал победу в матче с московским «Спартаком», в котором его команда выиграла 3:1.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Очень-очень качественный матч получился. В нашем исполнении было два разных тайма. Мы сражались за каждый сантиметр нашего прекрасного поля с поддержкой наших великолепных болельщиков. В итоге не только отыгрались в первом тайме, но и вышли вперед. Во втором перешли на игру быстрыми атаками
    и забили третий гол.

    Мы немного изменили схему, расположение игроков на поле и прессинг. В результате стали больше сил сохранять к концу матча. Это важно, учитывая, что скоро еврокубки и более плотный график.

    Стоял выбор: Васин или Карпов. У Васина было легкое недомогание, поэтому выпустили здорового Карпова. Риска особого не было — у него уже достаточно опыта», — цитирует Гончаренко «Чемпионат». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Коронавирус не помешает ПСЖ победить?
  • ПСЖ — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Сможет ли «Леванте» огорчить команду Черышева?
  • «Валенсия» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Выиграет ли Зверев у Тима хотя бы сет в финале US Open?
  • Зверев — Тим. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 10 000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.33
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Валенсия — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Зверев — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Брайтон — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.28
  • Прогноз на матч Тулуза — Сошо
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры