Гончаренко: Мы сражались за каждый сантиметр нашего прекрасного поля

, наставник, прокомментировал победу в матче с московским, в котором его команда выиграла 3:1.

«Очень-очень качественный матч получился. В нашем исполнении было два разных тайма. Мы сражались за каждый сантиметр нашего прекрасного поля с поддержкой наших великолепных болельщиков. В итоге не только отыгрались в первом тайме, но и вышли вперед. Во втором перешли на игру быстрыми атаками

и забили третий гол.

Мы немного изменили схему, расположение игроков на поле и прессинг. В результате стали больше сил сохранять к концу матча. Это важно, учитывая, что скоро еврокубки и более плотный график.

Стоял выбор: Васин или Карпов. У Васина было легкое недомогание, поэтому выпустили здорового Карпова. Риска особого не было — у него уже достаточно опыта», — цитирует Гончаренко «Чемпионат». 0