Модрич: Без Роналду «Реал» играет в более командный футбол

Полузащитникподелился воспоминаниями о выступлении рядом с, который сейчас играет в

«Играть вместе с Криштиану было удивительно. Мы провели отличные 7 лет, и вместе мы выиграли многое. Даже когда у команды были не лучшие времена, Криштиану мог решить игру благодаря своим навыкам, характеру и мастерству.

Все в нем было особенным. Его работа на тренировках, в матчах. Поэтому мы всегда ожидали от него что-то особенное.

Без Криштиану от нас требуется играть более командно. Сейчас мы без него уже два года, и мы играли больше как команда, более слаженно. Мы не зависим от одного футболиста», — цитирует Модрич The Times. 0