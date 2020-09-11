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    Модрич: Без Роналду «Реал» играет в более командный футбол

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    Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился воспоминаниями о выступлении рядом с Криштиану Роналду, который сейчас играет в «Ювентусе».

    Лука Модрич
    Лука Модрич

    «Играть вместе с Криштиану было удивительно. Мы провели отличные 7 лет, и вместе мы выиграли многое. Даже когда у команды были не лучшие времена, Криштиану мог решить игру благодаря своим навыкам, характеру и мастерству.

    Все в нем было особенным. Его работа на тренировках, в матчах. Поэтому мы всегда ожидали от него что-то особенное.

    Без Криштиану от нас требуется играть более командно. Сейчас мы без него уже два года, и мы играли больше как команда, более слаженно. Мы не зависим от одного футболиста», — цитирует Модрич The Times. 0

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