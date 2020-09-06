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    • «Родина» договорилась о проведении матча со «Спартаком» на «Открытие Арене»
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    «Родина» договорилась о проведении матча со «Спартаком» на «Открытие Арене»

    Футбол Спартак Кубок России Футбол России
    ФК «Родина» достиг договоренности со «Спартаком» о проведении матча группового этапа Кубка России на «Открытие-Арене».

    Болельщики «Спартака» на «Открытие Арене»
    Болельщики «Спартака» на «Открытие Арене»

    Об этом сообщил гендиректор клуба Константин Архипов.

    «В целом мы договорились; пока это телефонная договоренность, будем оформлять в понедельник. Есть еще ряд деталей, которые необходимо решить.

    Надеюсь, затыков в них не будет — теоретически мы все обсудили и вроде все должно сложиться. Сложно объявить официально, пока бумаги не подписаны», — цитирует Архипова ТАСС.

    В одной группе со «Спартаком» и «Родиной» также сыграет «Енисей». Первые матчи этой стадии турнира пройдут 16-17 сентября. 0

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