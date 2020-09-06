«Родина» договорилась о проведении матча со «Спартаком» на «Открытие Арене»

Болельщики «Спартака» на «Открытие Арене»
globallookpress.com
Об этом сообщил гендиректор клуба Константин Архипов.
«В целом мы договорились; пока это телефонная договоренность, будем оформлять в понедельник. Есть еще ряд деталей, которые необходимо решить.
Надеюсь, затыков в них не будет — теоретически мы все обсудили и вроде все должно сложиться. Сложно объявить официально, пока бумаги не подписаны», — цитирует Архипова ТАСС.
В одной группе со «Спартаком» и «Родиной» также сыграет «Енисей». Первые матчи этой стадии турнира пройдут 16-17 сентября. 0