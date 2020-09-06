Владельцы «Ман Сити» хотят приобрести очередной клуб

«Ман Сити»
globallookpress.com
Клуб может полностью или частично перейти во владение компании, сообщает Mirror.
В данный момент City Football Group принадлежат 10 клубов: «Манчестер Сити» (Англия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Иокогама Ф. Маринос» (Япония), «Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Мумбаи Сити» (Индия), «Ломмел» (Бельгия) и «Труа» (Франция).
В минувшем чемпионате Португалии «Портимоненсе» занял 17 место, но сохранил прописку в элите. 0