Дебют Миранчука в Серии А может состояться в середине октября

Стали известны примерные сроки восстановления полузащитника, сообщает Fantacalcio.it.

По данным источника, футболист сборной России восстановится к четвертому туру чемпионата Италии, который состоится после октябрьской паузы на матчи национальных сборных.

Скорее всего, он выйдет на поле в матче с «Наполи», запланированном на 18 октября, либо с «Сампдорией», который должен пройти 25 октября.

Напомним, 2 сентября Миранчук подписал контракт с «Аталантой». Футболист взял в новой команде 59-й номер. Бергамцы заплатили за российского хавбека 14,5 миллионов евро. 0