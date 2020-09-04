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    Дебют Миранчука в Серии А может состояться в середине октября

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    Стали известны примерные сроки восстановления полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщает Fantacalcio.it.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    По данным источника, футболист сборной России восстановится к четвертому туру чемпионата Италии, который состоится после октябрьской паузы на матчи национальных сборных.

    Скорее всего, он выйдет на поле в матче с «Наполи», запланированном на 18 октября, либо с «Сампдорией», который должен пройти 25 октября.

    Напомним, 2 сентября Миранчук подписал контракт с «Аталантой». Футболист взял в новой команде 59-й номер. Бергамцы заплатили за российского хавбека 14,5 миллионов евро. 0

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