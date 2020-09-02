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    Комитет по этике РФС оштрафовал владельца «Спартака»

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    Комитет по этике РФС оштрафовал владельца московского «Спартака» Леонида Федуна на 200 тысяч рублей за высказывание о снятии клуба с чемпионата России.

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев.

    После матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) Федун резко высказался о судействе. Он заявил, что клуб не собирается участвовать в «клоунаде», поэтому «красно-белые» готовы сняться с чемпионата, если арбитры продолжат допускать ошибки в отношении клуба.

    Отметим, что президент «Спартака» получил максимальное наказание, предусмотренное за совершенные действия.

    Также был оштрафован на 150 тысяч рублей председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзаглов. После игры 4-го тура между «Уфой» и «Ростовом» (0:1) он заявил, что клуб готов сняться с чемпионата России в случае повторения подобного судейства и будет добиваться того, чтобы арбитр Михаил Вилков прошел проверку на полиграфе.

    Кроме того, на 100 тысяч рублей был оштрафован бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран. После расторжения контракта с подмосковным клубом специалист заявил, что это решение было принято по указанию генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова. 0

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