Комитет по этике РФС оштрафовал владельца «Спартака»

Комитет по этике РФС оштрафовал владельца московскогона 200 тысяч рублей за высказывание о снятии клуба с чемпионата России.

Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев.

После матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) Федун резко высказался о судействе. Он заявил, что клуб не собирается участвовать в «клоунаде», поэтому «красно-белые» готовы сняться с чемпионата, если арбитры продолжат допускать ошибки в отношении клуба.

Отметим, что президент «Спартака» получил максимальное наказание, предусмотренное за совершенные действия.

Также был оштрафован на 150 тысяч рублей председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзаглов. После игры 4-го тура между «Уфой» и «Ростовом» (0:1) он заявил, что клуб готов сняться с чемпионата России в случае повторения подобного судейства и будет добиваться того, чтобы арбитр Михаил Вилков прошел проверку на полиграфе.

Кроме того, на 100 тысяч рублей был оштрафован бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран. После расторжения контракта с подмосковным клубом специалист заявил, что это решение было принято по указанию генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова. 0