Видаль начал переговоры с «Барселоной» о расторжении контракта

Полузащитник «Барселоны»начал переговоры с каталонским клубом о досрочном расторжении контракта, сообщает Sky Sport Italia.

Ранее новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил 33-летнему футболисту, что не рассчитывает на него.

Сообщалось, что «Интер» уже начал контактировать с окружением хавбека, а главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло созвонился с ним, чтобы обсудить возможный переход в туринский клуб.

Контракт Видаля с «Барселоной» истекает в 2021 году. В прошлом сезоне футболист провел 43 матча, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро. 0