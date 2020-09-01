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    Видаль начал переговоры с «Барселоной» о расторжении контракта

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    Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль начал переговоры с каталонским клубом о досрочном расторжении контракта, сообщает Sky Sport Italia.

    Артуро Видаль
    Артуро Видаль

    Ранее новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил 33-летнему футболисту, что не рассчитывает на него.

    Сообщалось, что «Интер» уже начал контактировать с окружением хавбека, а главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло созвонился с ним, чтобы обсудить возможный переход в туринский клуб.

    Контракт Видаля с «Барселоной» истекает в 2021 году. В прошлом сезоне футболист провел 43 матча, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

    Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро. 0

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