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    «Сочи» и «Урал» голов не забили

    «Сочи» — «Урал»: счет матча 0:0

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    В матче 6-го тура чемпионата России «Сочи» на своем поле сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» — 0:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Сочи» набрал 12 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, «Урал» с шестью очками занимает 11-ю строчку.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Урал 0:0
    Сочи: Сослан Джанаев, Сергей Терехов, Миха Мевля, Эмануэль Маммана (Иван Миладинович, 29'), Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Кирилл Заика, Тимофей Маргасов, Антон Заболотный, Никита Бурмистров (Александр Руденко, 74'), Жоаозиньо (Эльмир Набиуллин, 74') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Николай Золотов, Владимир Рыков, Алексей Герасимов, Андрей Егорычев, Роман Емельянов (Рафал Аугустыняк, 78'), Эрик Космин Бикфалви, Даниэль Мишкич, Вячеслав Подберёзкин (Артём Шаболин, 82'), Давид Караев (Aleksey Evseev, 74') Предупреждения: Сергей Терехов (50'), Aleksey Evseev (80'), Андрей Егорычев (83')

    В следующем туре «Сочи» в гостях сыграет против «Ахмата», а «Урал» на своем поле примет «Химки». 0

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