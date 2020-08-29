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    Агент Миранчука рассказал о ходе переговоров с «Аталантой»

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    Вадим Шпинев, агент полузащитника Алексея Миранчука, подтвердил факт переговоров между «Локомотивом» и «Аталантой».

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    При этом он подчеркнул, что итальянцы еще не предлагали россиянину личный контракт.

    «Президенты Локомотива и Аталанты общаются между собой, и я в эти переговоры не вмешиваюсь — не моя прерогатива.

    Сейчас мы ждем личного контракта. Он еще не согласован, пока Алексей даже не получал на руки официальный проект соглашения.

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    • Когда получим и уладим все детали — сделка возможно и произойдет», — приводит слова Шпинева комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале. 0

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