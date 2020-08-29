Агент Миранчука рассказал о ходе переговоров с «Аталантой»

, агент полузащитника, подтвердил факт переговоров между «Локомотивом» и «Аталантой».

При этом он подчеркнул, что итальянцы еще не предлагали россиянину личный контракт.

«Президенты Локомотива и Аталанты общаются между собой, и я в эти переговоры не вмешиваюсь — не моя прерогатива.

Сейчас мы ждем личного контракта. Он еще не согласован, пока Алексей даже не получал на руки официальный проект соглашения.

Когда получим и уладим все детали — сделка возможно и произойдет», — приводит слова Шпинева комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале. 0