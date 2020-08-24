ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кингсли КоманГол блудного сына. Воспитанник «ПСЖ» похоронил Париж в финале Лиги чемпионов
  • 23:54
    • Гол Комана принес «Баварии» победу над ПСЖ в финале Лиги чемпионов
  • 07:56
    • В Париже начались беспорядки после поражения ПСЖ в финале ЛЧ
  • 07:07
    • Кудерметова выбила Плишкову из турнира в Цинциннати
  • 06:53
    • Коман — лучший игрок финала Лиги чемпионов
  • 20:59
    • «Спартак» вырвал волевую победу у «Локомотива»
    Все новости спорта

    Тухель: ПСЖ оставил на поле свои сердца и все остальное

    Футбол Лига чемпионов Футбол Германии Бавария Футбол Франции ПСЖ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер ПСЖ Томас Тухель высказался о поражении от «Баварии» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

    Томас Тухель
    Томас Тухель

    «Мы отдали борьбе всех себя. Оставили на поле свои сердца и все остальное. В финале это и необходимо, но результат не может гарантировать никто. Судьбу встречи двух суперсильных команд решил всего один гол. Я горд тем, какой характер показала моя команда, как она провела последние несколько матчей. О больше тренер не может и просить.

    Да, я разочарован, но не слишком сильно. Гол — это все, чего нам сегодня не хватало. Мы создавали моменты, но забил соперник. Уверен, что если бы забили мы, то мы и победили бы с тем же счетом 1:0. У нас были и очень хорошие отрезки в игре, и моменты, когда нам приходилось терпеть. В итоге подвела реализация.

    Конечно, хотим, чтобы Килиан и Неймар забивали всегда, но просить об этом невозможно. В последние недели мы продемонстрировали все необходимое, что требуется для победы в турнире. Но в футболе приходится мириться с тем, что большую роль в таких матчах играет простое везение. Мы создавали моменты, но не забили. Но нельзя в этом никого винить», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Цзянсу Сунин» на третьем месте?
  • «Цзянсу Сунин» — «Шэньчжэнь». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Удастся ли «Колорадо» реабилитироваться за поражение?
  • «Колорадо» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • В Нью-Йорке «Коламбус Крю» постарается победить
  • «Нью-Йорк Сити» — «Коламбус Крю». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Цзянсу Сунин — Шэньчжэнь
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Колорадо — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Филадельфия — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Хэнань Цзянье — Шанхай Шэньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры