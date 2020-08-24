Тухель: ПСЖ оставил на поле свои сердца и все остальное

Главный тренервысказался о поражении от(0:1) в финале Лиги чемпионов.

«Мы отдали борьбе всех себя. Оставили на поле свои сердца и все остальное. В финале это и необходимо, но результат не может гарантировать никто. Судьбу встречи двух суперсильных команд решил всего один гол. Я горд тем, какой характер показала моя команда, как она провела последние несколько матчей. О больше тренер не может и просить.

Да, я разочарован, но не слишком сильно. Гол — это все, чего нам сегодня не хватало. Мы создавали моменты, но забил соперник. Уверен, что если бы забили мы, то мы и победили бы с тем же счетом 1:0. У нас были и очень хорошие отрезки в игре, и моменты, когда нам приходилось терпеть. В итоге подвела реализация.

Конечно, хотим, чтобы Килиан и Неймар забивали всегда, но просить об этом невозможно. В последние недели мы продемонстрировали все необходимое, что требуется для победы в турнире. Но в футболе приходится мириться с тем, что большую роль в таких матчах играет простое везение. Мы создавали моменты, но не забили. Но нельзя в этом никого винить», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0