Хавбек «Ливерпуля» получил травму и выбыл на неопределенный срок

Главный тренер «Ливерпуля»рассказал о том, что полузащитник командыполучил на тренировке травму колена.

«Ему очень не повезло. Это было единоборство. Было похоже на ту ситуацию, когда получил травму Хендерсон.

Я не могу сказать на какой срок выбыл Алекс. Он точно пропустит остаток предсезонной подготовки, а также игру за Суперкубок против "Арсенала". Ну а дальше посмотрим.

Ситуация далека от идеала, и ему тяжело, но ничего нельзя изменить», — отметил Клопп в интервью для пресс-службы клуба.

Календарь и таблица АПЛ

Против «Арсенала» в Суперкубке Англии «Ливерпуль» сыграет 29 августа, а в первом туре чемпионата АПЛ встретится дома с «Лидсом» 12 сентября.

В минувшем сезоне Окслейд-Чемберлен забил восемь мячей и сделал две голевые передачи в 43 матчах с учетом всех турниров.

Oxlade-Chamberlain is set to miss the remainder of our pre-season programme after sustaining a knock to his knee during training.