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    Наставник «Порту» может возглавить «Ювентус» после отставки Сарри

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    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау может возглавить туринский «Ювентус», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Сержиу Консейсау
    Сержиу Консейсау

    Ранее с поста наставника итальянского клуба был уволен Маурицио Сарри, который привел клуб к победе в Серии А, но вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала (0:1, 2:1 с «Лионом»).

    Сержиу Консейсау в качестве футболиста провел в Италии шесть сезонов, в составе «Лацио», «Пармы» и «Интера».

    Самостоятельную тренерскую карьеру специалист начал в 2012 году в «Ольяненси». Позднее в его карьере были «Академика», «Брага», «Витория Гимарайнш» и «Нант».

    «Порту» Сержиу Консейсау возглавил в 2017 году, выиграл с ним два последних чемпионата Португалии, взял Кубок и Суперкубок страны. 0

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