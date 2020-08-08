Наставник «Порту» может возглавить «Ювентус» после отставки Сарри

Главный тренер «Порту»может возглавить туринский, сообщает «Спорт-Экспресс»

Ранее с поста наставника итальянского клуба был уволен Маурицио Сарри, который привел клуб к победе в Серии А, но вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала (0:1, 2:1 с «Лионом»).

Сержиу Консейсау в качестве футболиста провел в Италии шесть сезонов, в составе «Лацио», «Пармы» и «Интера».

Самостоятельную тренерскую карьеру специалист начал в 2012 году в «Ольяненси». Позднее в его карьере были «Академика», «Брага», «Витория Гимарайнш» и «Нант».

«Порту» Сержиу Консейсау возглавил в 2017 году, выиграл с ним два последних чемпионата Португалии, взял Кубок и Суперкубок страны. 0