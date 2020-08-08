ЛЧ. «Лион» выбил «Ювентус», «Манчестер Сити» одолел «Реал»

«Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» 2:1
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал победу над мадридским «Реалом» со счетом 2:1.
Счет в матче был открыт на 9-й минуте. Мадридцы заигрались с передачами в своей штрафной, Жезус обокрал Варана, после чего Стерлинг получил мяч и поразил ворота при отыгранном вратаре.
На 28-й минуте Родриго от лицевой исполнил мягкий заброс к линии вратарской «Сити», а Бензема без сопротивления головой направил мяч в ворота.
На 68-й минуте Рафаэль Варан опрометчиво пытался головой скинуть мяч на вратаря, Жезус это прочитал, мяч перехватил и пробил точно в цель мимо вышедшего на встречу Куртуа.
Первый матч завершился победой «Сити» со счетом 2:1 и по сумме двух матчей английский клуб вышел в четвертьфинал турнира, где 15 августа сыграет с «Лионом».
«Ювентус» — «Лион» 2:1
Туринский «Ювентус» одержал победу над «Лионом» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 10-й минуте в ворота «Юве» был назначен пенальти — Ауар упал на газон в чужой штрафной после столкновения с Бентанкуром.
Мемфис Депай уверенным ударом с точки отправил мяч по центру ворот, тогда как Щенсны бросился в угол.
На 42-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Лиона» — Депай рукой принял на себя удар Пьянича со штрафного.
Криштиану Роналду уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.
А на 60-й минуте Роналду исполнил сумасшедший удар метров с 25-ти и мяч залетел в девятку ворот «Лиона».
Первый матч завершился домашней победой «Лиона» со счетом 1:0, и по сумме двух матчей, за счет гола забитого на чужом поле, в четвертьфинал вышел французский клуб.
В 1/4 финала «Лион» 15 августа сыграет с «Манчестер Сити».
«Бавария» — «Челси»
8 августа, 22:00 мск