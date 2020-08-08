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    ЛЧ. «Лион» выбил «Ювентус», «Манчестер Сити» одолел «Реал»

    Результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

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    «Ман Сити» — «Реал»
    «Ман Сити» — «Реал»
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    7 и 8 августа в футбольной Лиге чемпионов проходят оставшиеся матчи 1/8 финала.

    «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» 2:1

    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал победу над мадридским «Реалом» со счетом 2:1.

    Счет в матче был открыт на 9-й минуте. Мадридцы заигрались с передачами в своей штрафной, Жезус обокрал Варана, после чего Стерлинг получил мяч и поразил ворота при отыгранном вратаре.

    На 28-й минуте Родриго от лицевой исполнил мягкий заброс к линии вратарской «Сити», а Бензема без сопротивления головой направил мяч в ворота.

    На 68-й минуте Рафаэль Варан опрометчиво пытался головой скинуть мяч на вратаря, Жезус это прочитал, мяч перехватил и пробил точно в цель мимо вышедшего на встречу Куртуа.

    Первый матч завершился победой «Сити» со счетом 2:1 и по сумме двух матчей английский клуб вышел в четвертьфинал турнира, где 15 августа сыграет с «Лионом».

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
    «Манчестер Сити» (Англия) — «Реал» (Испания) — 2:1 (1:1)
    Голы: Стерлинг, 9. Габриэл Жезус, 68 — Бензема, 28«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Уокер, Лапорт, Фернандиньо, де Брюйне, Родри Эрнандес (Отаменди, 89), Фоден (Бернарду Силва, 67), Гюндоган, Стерлинг (Сильва, 81), Габриэл Жезус«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 83), Милитао, Варан, Менди, Кроос, Каземиро, Родриго (Асенсио, 61), Модрич (Вальверде, 83), Азар (Йович, 83), БенземаПредупреждение: Модрич, 81

    «Ювентус» — «Лион» 2:1

    Туринский «Ювентус» одержал победу над «Лионом» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    На 10-й минуте в ворота «Юве» был назначен пенальти — Ауар упал на газон в чужой штрафной после столкновения с Бентанкуром.

    Мемфис Депай уверенным ударом с точки отправил мяч по центру ворот, тогда как Щенсны бросился в угол.

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    На 42-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Лиона» — Депай рукой принял на себя удар Пьянича со штрафного.

    Криштиану Роналду уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

    А на 60-й минуте Роналду исполнил сумасшедший удар метров с 25-ти и мяч залетел в девятку ворот «Лиона».

    Первый матч завершился домашней победой «Лиона» со счетом 1:0, и по сумме двух матчей, за счет гола забитого на чужом поле, в четвертьфинал вышел французский клуб.

    В 1/4 финала «Лион» 15 августа сыграет с «Манчестер Сити».

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
    «Ювентус» — «Лион» — 2:1 (1:1)
    Голы: 0:1 — Депай (12, пен.), 1:1 — Роналду (43, пен.), 2:1 — Роналду (60)«Ювентус»: Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо, Куадрадо (Данило, 70), Бентанкур, Пьянич (Рэмзи, 60), Бернардески (Дибала, 71; Оливьери, 84), Игуаин, Роналду«Лион»: Антони Лопеш, Денайер (Андерсен, 61), Марсело, Марсал, Дюбуа (Тете, 90), Ауар (Тиаго Мендес, 90), Какре, Бруно Гимараэс, Корне, Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 67), Депай (Дембеле, 67)Предупреждения: Ауар (19), Куадрадо (31), Дюбуа (38), Депай (42), Бентанкур (44), Антони Лопеш (76), Корне (79), Какре (87), Марсал (89)

    «Бавария» — «Челси»

    8 августа, 22:00 мск

    «Барселона» — «Наполи»

    8 августа, 22:00 мск

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