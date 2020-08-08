«Барселона» — «Наполи»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составы ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в которомсыграет с

В первой встрече соперники сыграли вничью — 1:1.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Серхи Роберто, Ракитич, де Йонг, Месси, Гризманн, Луис Суарес.

«Наполи»: Оспина, Руи, Кулибали, Манолас, Ди Лоренцо, Зелиньски, Демме, Фабиан Руис, Кальехон, Инсинье, Мертенс.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Барселоне». Коэффициент на ее победу — 1.65, на успех «Наполи» — 6.30, на ничью — 4.58. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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