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    Месси, Гризманн и Суарес сыграют в атаке «Барсы» против «Наполи»

    «Барселона» — «Наполи»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» сыграет с «Наполи».

    Луис Суарес и Лионель Месси
    Луис Суарес и Лионель Месси

    В первой встрече соперники сыграли вничью — 1:1.

    «Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Серхи Роберто, Ракитич, де Йонг, Месси, Гризманн, Луис Суарес.

    «Наполи»: Оспина, Руи, Кулибали, Манолас, Ди Лоренцо, Зелиньски, Демме, Фабиан Руис, Кальехон, Инсинье, Мертенс.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Барселоне». Коэффициент на ее победу — 1.65, на успех «Наполи» — 6.30, на ничью — 4.58. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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