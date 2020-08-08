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    «Барселона» победила «Наполи» и вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов

    «Барселона» — «Наполи»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» одержала победу над «Наполи» со счетом 3:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 10-й минуте открыли каталонцы. После подачи с углового с левого фланга Лангле выиграл борьбу у Демме и головой отправил мяч в сетку ворот.

    На 23-й минуте Месси блестяще разобрался с тремя соперниками на правом краю чужой штрафной и исполнил удар в падении в дальний угол ворот.

    Счет стал крупным в добавленное к первому тайму время, когда Луис Суарес реализовал пенальти за фол Кулибали против Месси.

    На третьей минуте, добавленной к первому тайму, Ракитич нарушил правила в своей штрафной против Мертенса, и Лоренцо Инсинье с «точки» отквитал один мяч.

    Первый матч в Неаполе завершился со счетом 1:1 и по сумме двух встреч «Барселона» вышла в четвертьфинал, где 14 августа сыграет с «Баварией». 0

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