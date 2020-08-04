«Рома» хочет за Пасторе 10 млн евро

Итальянский клуб выставил ценник на 31-летнего полузащитника.

Как сообщает, «Tntsports.com.ar», Римляне хотят заработать на Пасторе порядка 10 млн евро. Игроком активно интересуются «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Зенит».

«Зенит» охотится на игрока ещё с февраля 2019 года, но тогда аргентинец ответил отказом, мотивируя своё решение желанием остаться в Италии. Недавно снова появилась информация, что питерцы интересуются аргентинским игроком.

В сезоне 2020/21 Итальянской Серии А, Хавьер Пасторе сыграл 11 матчей, в которых смог отличиться лишь одной результативной передачей. 0