«Ювентус» огласил заявку на матч с «Лионом»

Криштиану Роналду
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В списке значатся 22 футболиста:
Вратари: Войцех Щенсны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон.
Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Мерих Демирал.
Полузащитники: Дуглас Коста, Миралем Пьянич, Аарон Рэмзи, Блез Матюиди, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур.
Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески.
Напомним, что в первом матче, который прошел 26 февраля во Франции, победу одержал «Лион» — 1:0. 0