«Ювентус» огласил заявку на матч с «Лионом»

на своем официальном сайте объявил заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с, который состоится 7 августа в Турине.

В списке значатся 22 футболиста:

Вратари: Войцех Щенсны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон.

Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Мерих Демирал.

Полузащитники: Дуглас Коста, Миралем Пьянич, Аарон Рэмзи, Блез Матюиди, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур.

Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески.

Напомним, что в первом матче, который прошел 26 февраля во Франции, победу одержал «Лион» — 1:0. 0