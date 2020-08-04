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    «Ювентус» огласил заявку на матч с «Лионом»

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    «Ювентус» на своем официальном сайте объявил заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом», который состоится 7 августа в Турине.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    В списке значатся 22 футболиста:

    Вратари: Войцех Щенсны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон.

    Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Мерих Демирал.

    Полузащитники: Дуглас Коста, Миралем Пьянич, Аарон Рэмзи, Блез Матюиди, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур.

    Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески.

    Напомним, что в первом матче, который прошел 26 февраля во Франции, победу одержал «Лион» — 1:0. 0

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