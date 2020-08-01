Гвардиола: Как игрок, Зидан был просто супер!

Главный тренервысказался о тренерев преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Как игрок, он был просто супер! Как бы мне хотелось с ним поиграть! Но мне посчастливилось лишь сыграть против него и сборной Франции.

Его команда отлично играет и в хорошие, и в плохие времена, чему я рад. Люди могут мне не поверить, потому что он возглавляет "Реал", но я очень рад, что дела у него идут хорошо. Для футбола очень хорошо, когда у таких, как он, все отлично.

Он выиграл три Лиги чемпионов подряд и отобрал у "Барселоны" два чемпионства Ла Лиги, в когда каталонцы доминировали в этом турнире, как никто другой. Это показывает его способности», — цитирует Гвардиолу AS со ссылкой на DAZN.

Напомним, что 7 августа «Манчестер Сити» и «Реал» проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Первую встречу, которая прошла в феврале в Мадриде, выиграли «горожане» — 2:1. 0