Шатов заявил о больших амбициях в «Рубине»

Экс-полузащитник «Зенита»прокомментировал переход в казанский «Рубин».

«Все произошло достаточно легко. Мне позвонил Леонид Викторович, которого я хорошо знаю. Уже давно, когда я еще был молодым парнишкой, мне был 21 год, я приезжал к нему на сборы в ЦСКА, но тогда у нас не сложилось, я выбрал другой путь.

В этот раз мы достаточно быстро договорились, не было никаких вопросов. Главное — я увидел, что клуб во мне заинтересован, я почувствовал, что у меня есть желание, возможности, стремление перейти в "Рубин". Все хорошо сложилось. Говорят, что хороший трансфер любит тишину, все прошло тихо, гладко.

Мне всего лишь исполнилось 30 лет. У меня большие амбиции как у спортсмена, как у человека. Хочу сказать, что я прихожу сюда не доигрывать и не отбывать номер. Я буду прилагать максимум усилий, и так как у нас молодая команда, своим опытом буду делиться с ребятами. Также буду брать что-то у них, потому что молодость и азарт у них бьет через край. Я думаю, что у нас хорошая команда, у нас хороший тренер, у нас хорошая поддержка, и при должном отношении к делу, если будет фарт и везение, мы можем показать неплохой результат.

Конечно, я смотрел матчи "Рубина", переживал, болел. С Пашей Могилевцем мы были в "Зените", с Димой Тарасовым по сборной знаком, с Ваней Игнатьевым познакомились, когда на полгода уходил "на стажировку" в "Краснодар". Знакомы со Славой Подберёзкиным, хотя нигде не пересекались и не играли вместе», — приводит слова Шатова официальный сайт «Рубина». 0