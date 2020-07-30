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    Де Брейне признан игроком года в АПЛ по версии PFA

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    Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брейне стал игроком года в чемпионате Англии по итогам сезона 2019/20 по версии PFA (Профессиональной футбольной ассоциации).

    Кевин де Брейне
    Кевин де Брейне

    В голосовании приняли участие 515 игроков и 24 эксперта. Де Брейне набрал 45% голосов. Второе и третье места заняли игроки «Ливерпуля» Джордан Хендерсон (27%) и Садио Мане (11%).

    В этом сезоне Де Брейне сыграл 33 матча в АПЛ, забил 13 мячей и отдал 20 голевых передач.

    Данный приз вручается ежегодно, начиная с сезона-1973/74. Прошлогодним победителем стал защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк, занявший четвертое место в голосовании за лучшего игрока АПЛ сезона-2019/20. 0

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