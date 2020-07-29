Лучший форвард «Аталанты» не сыграет в четвертьфинале ЛЧ с ПСЖ

Главный тренер «Аталанты»считает, что форвард командыне сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов против

Игра команд в ЛЧ пройдет в Лиссабоне 12 августа.

«Маловероятно, что Йосип Иличич будет с нами в Лиссабоне для участия в "Финале восьми" Лиги чемпионов», — сказал Гасперини Football Italia.

Иличич является лучшим бомбардиром клуба из Бергамо. Форвард забил 15 голов в 21 матче Серии А, а во всех соревнованиях сезона в его активе 21 мяч и 9 голевых передач.

Ранее стало известно, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе из-за травмы пропустит четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Аталанты». 0