Черногорский вратарьперешел в, сообщает пресс-служба «волков».

Контракт футболиста с бирмингемским клубом истек, поэтому он достался «Вулверхэмптону» бесплатно. Голкипер подписал с новым клубом соглашение, которое будет действовать до лета 2023 года.

Welcome to Wolves, Matija Sarkic!

The 23 year-old Montenegro international goalkeeper becomes our first addition of the summer.

