Министр спорта МО: «Химки» ни в чем не уступили «Зениту». Мы достойны РПЛ

Министр физической культуры и спорта Московской областиподелился впечатлениями об игрев финале Кубка России с(0:1).

Единственный мяч был забит Артемом Дзюбой с пенальти в концовке встречи. В компенсированное время «Химки» могли сравнять: Данилкин пробил головой после подачи с фланга — мяч угодил в штангу.

«Вы все видели сами. Мы достойны премьер-лиги! На 96-й минуте все могло перейти в дополнительное время. "Химки" ни в чем не уступили "Зениту".

Надо понимать, что нам противостоял настоящий гранд. В нас никто не верил, но все болели за "Химки". Очень достойный матч в исполнении нашей команды.

Считаю, мы будем держать высокую планку в премьер-лиге. Состав сбалансирован, хорошо подобран. Сергей Юран отлично поработал. Всем хочу сказать большое спасибо!

Нет опасений, что теперь Лантратова у нас уведут? Нет. Он с нами, переподпишем контракт. Очень на него надеемся. У нас молодая и амбициозная команда. Готовы брать новые высоты.

Бюджет пока не утвержден. Решим все на следующей неделе. Его будет достаточно для РПЛ. Думаю, точно не потеряемся в премьер-лиге», — приводит слова чиновника «Спорт-Экспресс». 0