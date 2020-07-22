«Ростов» — «Зенит»: счет 1:2, обзор голов

В последнем 30 туре РПЛвырвал победу у, проигрывая по ходу встречи (1:2).

«Сельмаши» вышли вперед первыми. Бахтиер Зайнутдинов заставил кипера «Зенита» ошибиться после сильного удара со штрафного.

Эмилиано Ригони ответил на 72 минуте. Сместившись к центру штрафной, футболист пробил в нижний правый угол ворот.

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Победу «сине-бело-голубым» принес точный удар Сердара Азмуна. Олег Шатов прострелил с правого фланга, находясь у лицевой. Сердар Азмун выскочил на ближнюю и переправил мяч в сетку.

«Зенит» набрал 72 очка и закончил на 15-матчей беспроигрышной серии в РПЛ. «Ростов» пятый с 45 баллами. Подопечные Карпина сыграют в Лиге Европы (квалификация).