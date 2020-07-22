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    «Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом»

    «Ростов» — «Зенит»: счет 1:2, обзор голов

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    В последнем 30 туре РПЛ «Зенит» вырвал победу у «Ростова», проигрывая по ходу встречи (1:2).

    Матиас Норманн
    Матиас Норманн

    «Сельмаши» вышли вперед первыми. Бахтиер Зайнутдинов заставил кипера «Зенита» ошибиться после сильного удара со штрафного.

    Эмилиано Ригони ответил на 72 минуте. Сместившись к центру штрафной, футболист пробил в нижний правый угол ворот.

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    Победу «сине-бело-голубым» принес точный удар Сердара Азмуна. Олег Шатов прострелил с правого фланга, находясь у лицевой. Сердар Азмун выскочил на ближнюю и переправил мяч в сетку.

    «Зенит» набрал 72 очка и закончил на 15-матчей беспроигрышной серии в РПЛ. «Ростов» пятый с 45 баллами. Подопечные Карпина сыграют в Лиге Европы (квалификация).

    РПЛ. 30 тур
    «Ростов» — «Зенит» — 1:2
    Голы: 1:0 — 18 Зайнутдинов, 1:1 — 72 Ригони, 1:2 — 75 Азмун«Ростов»: Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Чернов (Ведерников, 87), Логашов (Прошляков, 87), Норманн, Зайнутдинов (Еременко, 64), Глебов, Байрамян (Долгов, 61), Саплинов, Шомуродов«Зенит»: Васютин, Прохин, Маммана (Осорио, 46), Смольников (Кузяев, 68), Сутормин (Дзюба, 46), Ерохин, Шатов, Ригони, Мусаев, Шамкин (Азмун, 46), Дриусси (Караваев, 89)Предупреждения: Норманн (42), Хаджикадунич (66), Шатов (82), Саплинов (90)
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