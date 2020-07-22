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    «Краснодар» разгромил «Ахмат» и завоевал бронзу ЧР

    «Краснодар» — «Ахмат»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В матче 30-го тура чемпионата России «Краснодар» одержал домашнюю победу над «Ахматом» со счетом 4:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 43-й минуте. После подачи с левого фланга Уткин в чужой штрафной головой сбросил мяч на Берга и тот в борьбе протолкнул мяч в ворота метров с 10-ти, опередив при этом вышедшего из ворот Мелихова.

    На 54-й минуте Берг здорово отпасовал пяткой на линии чужой штрафной на Кабелла и тот классным ударом парашютом отправил мяч за шиворот голкиперу.

    Спустя 4 минуты Берг отпасовал на правый край чужой штрафной, где свободным оказался Вандерсон, после чего бразилец мощным ударом поразил ближний угол ворот.

    А на 63-й минуте Газинский перехватил передачу от Глушакова у чужой штрафной, после чего исполнил классный заброс во вратарскую, где Берг опередил вратаря и переправил мяч точно в цель.

    «Краснодар» во второй раз подряд занял третье место в РПЛ и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. У команды Мурада Мусаева 52 очка.

    «Ахмат» финишировал 13-м, набрав 31 очко. 0

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