«Краснодар» — «Ахмат»: счет матча 4:0, обзор голов

В матче 30-го тура чемпионата Россииодержал домашнюю победу надсо счетом 4:0.

Счет в матче был открыт на 43-й минуте. После подачи с левого фланга Уткин в чужой штрафной головой сбросил мяч на Берга и тот в борьбе протолкнул мяч в ворота метров с 10-ти, опередив при этом вышедшего из ворот Мелихова.

На 54-й минуте Берг здорово отпасовал пяткой на линии чужой штрафной на Кабелла и тот классным ударом парашютом отправил мяч за шиворот голкиперу.

Спустя 4 минуты Берг отпасовал на правый край чужой штрафной, где свободным оказался Вандерсон, после чего бразилец мощным ударом поразил ближний угол ворот.

А на 63-й минуте Газинский перехватил передачу от Глушакова у чужой штрафной, после чего исполнил классный заброс во вратарскую, где Берг опередил вратаря и переправил мяч точно в цель.

«Краснодар» во второй раз подряд занял третье место в РПЛ и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. У команды Мурада Мусаева 52 очка.

«Ахмат» финишировал 13-м, набрав 31 очко. 0