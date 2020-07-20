Паратичи: Сарри будет тренером «Ювентуса» в следующем сезоне

Спортивный директор «Ювентуса»прокомментировал информацию о том, что экс-наставник «Тоттенхэма»может возглавить команду в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Почеттино отказался от работы в «Монако», так как уже пообещал возглавить «Ювентус» в следующем сезоне.

По информации СМИ, руководство туринцев рассматривает возможность отставки Маурицио Сарри до окончания сезона.

«Все эти разговоры только в прессе. Я здесь уже десять лет, мы были на вершине таблицы в течение девяти лет в режиме нон-стоп.

Мы выигрывали трофеи с Массимилиано Аллегри на протяжении пяти лет, но до сих пор нас связывают с ним после ничьих или даже побед.

Без сомнения, Сарри будет тренером "Ювентуса" в следующем сезоне», — сообщил Паратичи Sky Sports Italia.

Функционер также высказался о взаимоотношениях итальянского специалиста с нападающим Криштиану Роналду.

«Криштиану — очень чувствительный, вежливый парень, который не позволяет своему статусу лучшего игрока в мире, обладателя "Золотого мяча" перевесить кого-либо.

Он совершенно нормально общается с тренером и директорами как и любой другой игрок. Криштиану очень хочет остаться здесь.

Что касается Пауло Дибалы, то мы обсуждаем продление с его окружением, он очень важный игрок и может дать нам гораздо больше в будущем», — сказал Паратичи.

В настоящий момент «старая синьора» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 77 очков. 0