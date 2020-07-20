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    Паратичи: Сарри будет тренером «Ювентуса» в следующем сезоне

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    Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал информацию о том, что экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить команду в следующем сезоне.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри

    Ранее сообщалось, что Почеттино отказался от работы в «Монако», так как уже пообещал возглавить «Ювентус» в следующем сезоне.

    По информации СМИ, руководство туринцев рассматривает возможность отставки Маурицио Сарри до окончания сезона.

    «Все эти разговоры только в прессе. Я здесь уже десять лет, мы были на вершине таблицы в течение девяти лет в режиме нон-стоп.

    Мы выигрывали трофеи с Массимилиано Аллегри на протяжении пяти лет, но до сих пор нас связывают с ним после ничьих или даже побед.

    Без сомнения, Сарри будет тренером "Ювентуса" в следующем сезоне», — сообщил Паратичи Sky Sports Italia.

    Функционер также высказался о взаимоотношениях итальянского специалиста с нападающим Криштиану Роналду.

    «Криштиану — очень чувствительный, вежливый парень, который не позволяет своему статусу лучшего игрока в мире, обладателя "Золотого мяча" перевесить кого-либо.

    Он совершенно нормально общается с тренером и директорами как и любой другой игрок. Криштиану очень хочет остаться здесь.

    Что касается Пауло Дибалы, то мы обсуждаем продление с его окружением, он очень важный игрок и может дать нам гораздо больше в будущем», — сказал Паратичи.

    В настоящий момент «старая синьора» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 77 очков. 0

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