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    Азар: Это был худший сезон в моей карьере

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    Полузащитник «Реала» Эден Азар заявил, что сезон 2019-2020 был для него худшим на индивидуальном уровне.

    Эден Азар
    Эден Азар

    «У меня были травмы, но я надеюсь, что это позади, и в следующем году будет лучше. На деле это был не такой и ужасный сезон, потому что я смог перейти в "Реал" и выиграть чемпионат Испании в свой первый год. Я не мог желать большего.

    На индивидуальном уровне это был худший год в моей карьере. Это был немного странный сезон, если учесть все произошедшее, но он может стать лучше. Следующим трофеем должен стать кубок Лиги чемпионов, хотя это будет непросто», — приводит слова Азара Mundo Deportivo.

    В сезоне 2019-2020 Азар сыграл в 21 матче во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 7 результативных передач. 0

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