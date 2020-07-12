«Тоттенхэм» — «Арсенал»: счет матча 2:1, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 35-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 16-й минуте. «Канониры» выиграли подбор на чужой половине поля, Ляказетт подхватил мяч и нанёс роскошный удар в верхний угол ворот «Тоттенхэма».

На 19-й минуте ошиблись защитники «Арсенала», Колашинац сделал слабую передачу назад — Сон перехватил мяч, легко убежал от Давида Луиса, выскочил на ворота и технично перебросил Мартинеса.

А на 81-й минуте Сон с углового навесил во вратарскую «Арсенала», Алдервейрелд выпрыгнул выше всех и головой послал мяч под перекладину.

«Тоттенхэм» набрал 52 очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» с 50 очками опустился на девятое место.

В следующем туре «Тоттенхэм» в гостях сыграет против «Ньюкасла», а «Арсенал» на своем поле примет «Ливерпуль».