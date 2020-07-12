«Тоттенхэм» — «Арсенал»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт на 16-й минуте. «Канониры» выиграли подбор на чужой половине поля, Ляказетт подхватил мяч и нанёс роскошный удар в верхний угол ворот «Тоттенхэма».
На 19-й минуте ошиблись защитники «Арсенала», Колашинац сделал слабую передачу назад — Сон перехватил мяч, легко убежал от Давида Луиса, выскочил на ворота и технично перебросил Мартинеса.
А на 81-й минуте Сон с углового навесил во вратарскую «Арсенала», Алдервейрелд выпрыгнул выше всех и головой послал мяч под перекладину.
«Тоттенхэм» набрал 52 очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» с 50 очками опустился на девятое место.
В следующем туре «Тоттенхэм» в гостях сыграет против «Ньюкасла», а «Арсенал» на своем поле примет «Ливерпуль».
АПЛ. 35-й тур
«Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал» — 2:1 (1:1)
Голы: Ляказетт, 16 (0:1). Сон Хын Мин, 19 (1:1). Алдервейрелд, 81 (2:1)«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Уинкс, Ло Сельсо (Скипп, 84), Сон Хын Мин (Ламела, 90+4), Лукас Моура (Бергвайн, 82), Кейн«Арсенал»: Мартинес, Давид Луиз, Мустафи, Колашинац (Седрик Суариш, 84), Бельерин (Уиллок, 84), Тирни (Нелсон, 84), Джака, Себальос, Ляказетт, Обамеянг, Пепе (Сака, 70)Предупреждения: Ло Сельсо, 15. Орье, 34. Ляказетт, 45. Дэйвис, 45+2. Пепе, 61. Уинкс, 76. Бергвайн, 86. Сака, 90