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    ЦСКА разгромил «Оренбург» на выезде

    «Оренбург» — ЦСКА: счет матча 0:4, обзор голов

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    Московский ЦСКА одержал выездную победу над «Оренбургом» (4:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Оренбуржцы ошиблись на своей половине поля. Влашич подхватил мяч, с левого края ворвался в штрафную и сделал передачу в центр, а Чалов в касание пробил в дальний верхний угол.

    На 59-й минуте Фернандес прострелил с правого края, Чалов сделал скидку в штрафной «Оренбурга» на Влашича — хорват немного продвинулся вперёд и технично пробил в дальний угол.

    А на 78-й минуте «армейцы» провели атаку правым флангом. Бистрович вошёл в штрафную и сделал поперечный перевод, а Щенников в касание расстрелял ворота «Оренбурга».

    А в компенсированное время «армейцы» провели затяжную атаку. Тикнизян с левого края вошёл в штрафную и прострелил, а Обляков подставил ногу и переправил мяч в сетку.

    ЦСКА с 46 очками поднялся на 3-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, а «Оренбург» с 23 очками замыкает таблицу.

    РПЛ. 27--й тур
    «Оренбург» — ЦСКА — 0:4 (0:1)
    Голы: Чалов, 32 (0:1). Влашич, 59 (0:2). Щенников, 78 (0:3). Обляков, 90+4 (0:4)«Оренбург»: Климович, Сиваков, Малых, Терехов, Шахов (Бидловский, 64), Зотов, Черных (Шкофлек, 46), Кулишев, Липовой, Чуканов (Криворучко, 80), ФамейеЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Карпов, 83), Щенников, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Влашич (Тикнизян, 82), Обляков, Марадишвили (Кучаев, 54), Сигурдссон (Бистрович, 54), Чалов (Бийол, 72)Предупреждения: Фамейе, 25. Дивеев, 47. Кулишев, 51. Набабкин, 57. Криворучко, 84. Терехов, 90+1
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