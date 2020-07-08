«Оренбург» — ЦСКА: счет матча 0:4, обзор голов

Московскийодержал выездную победу над(4:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Оренбуржцы ошиблись на своей половине поля. Влашич подхватил мяч, с левого края ворвался в штрафную и сделал передачу в центр, а Чалов в касание пробил в дальний верхний угол.

На 59-й минуте Фернандес прострелил с правого края, Чалов сделал скидку в штрафной «Оренбурга» на Влашича — хорват немного продвинулся вперёд и технично пробил в дальний угол.

А на 78-й минуте «армейцы» провели атаку правым флангом. Бистрович вошёл в штрафную и сделал поперечный перевод, а Щенников в касание расстрелял ворота «Оренбурга».

А в компенсированное время «армейцы» провели затяжную атаку. Тикнизян с левого края вошёл в штрафную и прострелил, а Обляков подставил ногу и переправил мяч в сетку.

ЦСКА с 46 очками поднялся на 3-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, а «Оренбург» с 23 очками замыкает таблицу.