«Наполи» — «Рома»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 30-го тура итальянской Серии Аодержал домашнюю победу надсо счетом 2:1.

Счет в матче на 55-й минуте открыли хозяева — Мариу Руй здорово навесил с левого фланга атаки в чужую штрафную, где Кальехон ударом в касание с линии вратарской отправил мяч с рикошетом от Пау Лопеса в цель.

Спустя пять минут римляне отыгрались. Мхитарян здорово по центру прошел до чужой штрафной и точным ударом низом отправил мяч в угол ворот «Наполи».

А на 82-й минуте Инсинье оказался первым на подборе на левом краю чужой штрафной после удачного рикошета и исполнил классный удар в дальний угол ворот Пау Лопеса.

«Наполи» одержал шестую победу в семи последних турах и поднялся на шестое место в таблице Серии А. «Рома» находится на пятой строчке. 0