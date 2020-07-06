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    «Наполи» вырвал победу у «Ромы»

    «Наполи» — «Рома»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 30-го тура итальянской Серии А «Наполи» одержал домашнюю победу над «Ромой» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 55-й минуте открыли хозяева — Мариу Руй здорово навесил с левого фланга атаки в чужую штрафную, где Кальехон ударом в касание с линии вратарской отправил мяч с рикошетом от Пау Лопеса в цель.

    Спустя пять минут римляне отыгрались. Мхитарян здорово по центру прошел до чужой штрафной и точным ударом низом отправил мяч в угол ворот «Наполи».

    А на 82-й минуте Инсинье оказался первым на подборе на левом краю чужой штрафной после удачного рикошета и исполнил классный удар в дальний угол ворот Пау Лопеса.

    «Наполи» одержал шестую победу в семи последних турах и поднялся на шестое место в таблице Серии А. «Рома» находится на пятой строчке. 0

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