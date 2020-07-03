Орлов раскритиковал поведение Кокорина и Азмуна

Известный комментаторпрокомментировал поведение, которые во время пандемии не соблюдали правила социального дистанцирования.

«Что же это за профессиональное отношение, когда в условиях пандемии ты отдыхаешь с компанией, да еще и фотографируешься? Это что за репутация игрока? То же самое касается и Азмуна. Это что за профессиональны такие?

Они абсолютно обо всем забывают, что ли? Это же бьет по репутации клуба. Да и потом — они элементарно могут заразиться! Разве я не прав? Очень удивлен... Что они себе позволяют?

Азмуна наказали? Наказали-то наказали. Но я никак не могу понять такое безответственное отношение игроков! Это же серьезный риск. Ребята, вам вообще-то не по 15 лет. Я бы тут процитировал Валерия Васильевича Лобановского: "Это не профессионально!" Все же складывается из мелочей.

Вот такое нарушение социальной дистанции или еще чего-то потом негативно сказывается на твоей игре на футбольном поле. Ты там тоже можешь себе что-то не то позволить, перейти грань. Эгоизм... Так нельзя! Надо работать на команду», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс». 0