ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де Брейне«Ман Сити» уничтожил чемпиона. Команда Гвардиолы готова к Лиге чемпионов
  • 15:45
    • У троих игроков «Оренбурга» началась пневмония
  • 15:14
    • Умер отец и тренер Хабиба Нурмагомедова
  • 20:36
    • Международные соревнования по фигурному катанию в этом году могут не состояться
  • 20:05
    • «Витязь» рискует пропустить следующий сезон КХЛ
  • 19:51
    • Сестра Гризманна встретится с руководством «Барселоны»
    Все новости спорта

    Орлов раскритиковал поведение Кокорина и Азмуна

    Футбол Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поведение Александра Кокорина и Сердара Азмуна, которые во время пандемии не соблюдали правила социального дистанцирования.

    Геннадий Орлов
    Геннадий Орлов

    «Что же это за профессиональное отношение, когда в условиях пандемии ты отдыхаешь с компанией, да еще и фотографируешься? Это что за репутация игрока? То же самое касается и Азмуна. Это что за профессиональны такие?

    Они абсолютно обо всем забывают, что ли? Это же бьет по репутации клуба. Да и потом — они элементарно могут заразиться! Разве я не прав? Очень удивлен... Что они себе позволяют?

    Азмуна наказали? Наказали-то наказали. Но я никак не могу понять такое безответственное отношение игроков! Это же серьезный риск. Ребята, вам вообще-то не по 15 лет. Я бы тут процитировал Валерия Васильевича Лобановского: "Это не профессионально!" Все же складывается из мелочей.

  • «Зенит» применит санкции к Азмуну
  • Читайте по теме

    • Вот такое нарушение социальной дистанции или еще чего-то потом негативно сказывается на твоей игре на футбольном поле. Ты там тоже можешь себе что-то не то позволить, перейти грань. Эгоизм... Так нельзя! Надо работать на команду», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Гол нарушителя режима. «Тамбов» чуть не притормозил «Зенит»
  • Вчера в 00:32
    •
  • Прогноз
  • «Атлетико» — «Мальорка»
  • 2.06
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов нападение «Атлетико» забьет «Мальорке»?
  • «Атлетико» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Поднимется ли «Санта-Клара» в верхнюю часть таблицы?
  • «Санта-Клара» — «Маритиму». Прогноз и ставки
  • 4.75
    •
  • Выиграет ли брестское «Динамо» у «Смолевичей»?
  • «Смолевичи» — «Динамо» Брест. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.76
  • Экспресс дня 3 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Атлетико — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Маритиму
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Челси — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие