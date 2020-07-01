«Дженоа» — «Ювентус»: счет 1:3, обзор голов

Туринскийобыграл(1:3) в матче 29 тура итальянской Серии А.

Первый мяч был забит лишь на 50 минуте. Автором гола стал аргентинец Пауло Дибала. Он воспользовался передачей Хуана Куадрадо.

Через 7 минут отличился другой бомбардир «бьянконери». Криштиану Роналду снова забил. На этот раз ему ассистировал Миралем Пьянич.

На 73 минуте Дибала выступил в роли ассистента. Его передача сыграла роль в голевом эпизоде, главным героем которого стал Дуглас Коста.

Размочил счет Андреа Пинамонти спустя 3 минуты после третьего мяча «Ювентуса».

У «Юве» 72 очка и первое место в таблице. «Дженоа» 17-я с 26 баллами в активе.