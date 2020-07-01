«Дженоа» — «Ювентус»: счет 1:3, обзор голов

Первый мяч был забит лишь на 50 минуте. Автором гола стал аргентинец Пауло Дибала. Он воспользовался передачей Хуана Куадрадо.
Через 7 минут отличился другой бомбардир «бьянконери». Криштиану Роналду снова забил. На этот раз ему ассистировал Миралем Пьянич.
На 73 минуте Дибала выступил в роли ассистента. Его передача сыграла роль в голевом эпизоде, главным героем которого стал Дуглас Коста.
Размочил счет Андреа Пинамонти спустя 3 минуты после третьего мяча «Ювентуса».
У «Юве» 72 очка и первое место в таблице. «Дженоа» 17-я с 26 баллами в активе.
Серия А. 29 тур
«Дженоа» — «Ювентус» — 1:3
Гол: 0:1 — 50 Дибала, 0:2 — 56 Роналду, 0:3 — 73 Дуглас Коста, 1:3 — 76 Пинамонти«Дженоа»: Перин, Сумаоро, Ромеро, Масьелло, Гильоне (Баррека, 62), Стураро (Бираски, 75), Бехрами, Шене (Лерагер, 46), Кассата (Пандев, 78), Фавилли (Санабрия, 46), Пинамонти«Ювентус»: Шченсны, Данило, де Лигт, Бонуччи, Пьянич (Рэмзи, 74), Куадрадо, Рабьо (Матюиди, 83), Бентанкур, Бернардески (Дуглас Коста, 66), Роналду (Игуаин, 74), Дибала (Оливьери, 83)Предупреждения: Фавилли (7), Шене (33), Бонуччи (45), Стураро (58), Кассата (70), Масьелло (80)