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    Клопп: «Ливерпуль» не может тратить миллионы, чтобы просто так покупать игроков

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что клуб откажется от дорогостоящих трансферов ближайшим летом.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Маловероятно, что это будет самое оживленное лето в мире. Но, может быть, на более позднем этапе если трансферное окно все еще будет открыто, тогда, возможно, что-то может произойти.

    Я очень уверен, что мы сможем сохранить команду вместе, но все остальное планирование продолжается без ведома. Мы понятия не имеем на данный момент. Я не знаю, когда начнется новый сезон. Никто не знает, каким будет будущее, что очень странно.

    У нас есть не стартовый состав из 11 игроков, у нас есть 16 или 17 человек, которые могут играть на одном уровне. Мы должны использовать это на 100 процентов. Мы не можем тратить миллионы, миллионы и миллионы, чтобы просто так покупать игроков. Мы никогда не хотели этого», — цитирует Клоппа Goal.

    Напомним, «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии в текущем сезоне, завоевав титул впервые за 30 лет. 0

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