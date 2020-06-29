«Валенсия» уволила главного тренера

Главный тренер «Валенсии»покидает свой пост из-за неудовлетворительнх результатов команды.

Валенсийский клуб объявил об отставке специалиста, который возглавил команду только осенью 2019 года и поблагодарил его за работу. Преемником Селадеса до окончания сезона станет Воро Гонсалес.

Селадес стал 11-м тренером «Валенсии» с 2012 года (после отставки Унаи Эмери) и проработал 41 матч.

Дольше работал только Марселино Гарсия Тораль, уволенный в 2019-м, а также Нуну Эшпириту Санту (63 игры).

В последнем матче «Валенсия» уступила «Вильярреалу» со счетом 0:2. Потерпев три поражения в четырёх последних матчах, клуб покинул еврокубковую зону чемпионата Испании и опустлся на 8-е место, имея в своём активе 46 набранных очков в 32 турах.

Ранее сообщалось, что Эрнесто Вальверде может вновь возглавить «Валенсию», в которой он работал в период с декабря 2012 по июнь 2013 года. 0