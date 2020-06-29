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    У Рыжикова была возможность перейти в «Барселону»

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    Агент Алексей Сафонов рассказал, что голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков мог оказаться в «Барселоне».

    Сергей Рыжиков
    Сергей Рыжиков

    «Да, Буффон мог приехать в "Рубин". Джанлуиджи же об этом пишет в своей книге. Серега еще смеялся, что у него будет очень крутой преемник! Были переговоры, но не срослось. А Рыжиков мог перейти в "Барселону".

    Это было после того легендарного матча. Тогда еще и Вальдес хотел уехать в Америку. Меня познакомили с Сандро Роселем. Мы очень много общались.

    Серега и "Рубин" часто играли против испанцев, и Рыжий стоял очень хорошо. В итоге Вальдес передумал ехать в МЛС. А самое обидное, что позже Вальдес порвал кресты. И сам не играл, и нам дорогу перебежал», — приводит слова Сафонова канал Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен». 0

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