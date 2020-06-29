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    «Барселона» подтвердила переход Артура в «Ювентус» по окончании сезона

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    Полузащитник «Барселоны» Артур продолжит карьеру в туринском «Ювентусе».

    Артур

    Каталонский клуб объявил о соглашении с итальянским клубом по трансферу бразильского игрока.

    «Юве» заплатит за него 72 миллиона евро и 10 миллионов в качестве бонусов. Сообщалось, что туринский клуб подпишет с хавбеком пятилетний контракт.

    Артур останется в «Барселоне» до конца официальных соревнований сезона-2019/20.

    Относится ли к ним Лига чемпионов, которая будет доиграна в августе, уже после окончания национальных чемпионатов, не уточняется.

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