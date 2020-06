«Барселона» подтвердила переход Артура в «Ювентус» по окончании сезона

Полузащитник «Барселоны»продолжит карьеру в туринском

Каталонский клуб объявил о соглашении с итальянским клубом по трансферу бразильского игрока.

«Юве» заплатит за него 72 миллиона евро и 10 миллионов в качестве бонусов. Сообщалось, что туринский клуб подпишет с хавбеком пятилетний контракт.

Артур останется в «Барселоне» до конца официальных соревнований сезона-2019/20.

Относится ли к ним Лига чемпионов, которая будет доиграна в августе, уже после окончания национальных чемпионатов, не уточняется.

