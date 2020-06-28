«Лестер» — «Челси»: счет матча 0:1, обзор гола

Единственный гол в этой встрече на 63-й минуте забил полузащитник лондонцев Росс Баркли.
Ранее в полуфинал турнира пробились «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
Кубок Англии. 1/4 финала
«Лестер» — «Челси» — 0:1 (0:0)
Гол: Баркли, 63«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Джастин, Прат (Олбрайтон, 57), Тилеманс, Ндиди, Барнс (Грэй, 76), Варди, Перес (Чудхури, 57)«Челси»: Кабальеро, Зума, Рюдигер, Эмерсон, Джеймс (Аспиликуэта, 46), Канте, Маунт (Баркли, 46), Гилмор (Ковачич, 46), Виллиан (Педро, 78), Пулишич (Лофтус-Чик, 72), АбрахамПредупреждение: Чаглар Сеюнджю, 23