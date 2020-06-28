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    «Челси» обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии

    «Лестер» — «Челси»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Челси
    Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестером» (1:0) в выездном матче 1/4 Кубка Англии.

    «Челси»
    «Челси»

    Единственный гол в этой встрече на 63-й минуте забил полузащитник лондонцев Росс Баркли.

    Ранее в полуфинал турнира пробились «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

    Кубок Англии. 1/4 финала
    «Лестер» — «Челси» — 0:1 (0:0)
    Гол: Баркли, 63«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Джастин, Прат (Олбрайтон, 57), Тилеманс, Ндиди, Барнс (Грэй, 76), Варди, Перес (Чудхури, 57)«Челси»: Кабальеро, Зума, Рюдигер, Эмерсон, Джеймс (Аспиликуэта, 46), Канте, Маунт (Баркли, 46), Гилмор (Ковачич, 46), Виллиан (Педро, 78), Пулишич (Лофтус-Чик, 72), АбрахамПредупреждение: Чаглар Сеюнджю, 23
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