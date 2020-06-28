«Интер» согласовал трансфер защитника «Реала»

Уже во вторник, 30 июня, марокканский защитник прилетит в Милан для медицинского осмотра.
В случае успешного прохождения процедуры, сразу же будет подписан контракт.
По сведениям источника, у мадридского клуба не будет опции обратного выкупа 21-летнего марокканца в случае трансфера в «Интер».
Ранее сообщалось, что Хакими перейдет в «Интер» за 40 мле евро и будет получать 5 млн евро в год.
В текущем сезоне защитник провел 43 матча во всех турнирах, на его счету 9 голов и 10 результативных передач. 0