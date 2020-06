на выезде проигралав матче 31-го тура чемпионата Испании со счетом 0:2.

На 83-й минуте в составе островитян на замену вышел молодой полузащитник Лука Ромеро. Аргентинец дебютировал в Ла Лиге в возрасте 15 лет и 219 дней и стал самым молодым футболистом в истории турнира, сообщает ESPN.

Luka Romero becomes the youngest debutant in La Liga history (15 years 219 days) 👏 pic.twitter.com/Ehh9teurEo