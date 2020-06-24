Агент: Точно знаю, что у Миранчука есть три варианта в Италии и два — в Испании

Футбольный агентрассказал об интересе к полузащитнику «Локомотива»

«Я точно знаю, что к Алексею Миранчуку проявляют интерес. В Италии есть варианты от трех клубов, в Испании — от двух.

Менеджмент "Локомотива" плотно работает с европейскими коллегами.

К концу сезона (то есть в июле-августе) варианты на бумаге превратятся в реальную возможность уехать за рубеж.

Многое зависит от Алексея и его желания. "Локо" точно не будет мешать переезду, потому что зимой уже было хорошее предложение из Италии, и только Юрий Семин наложил вето на трансфер.

Но так ли сильно зимой Алексей хотел в Европу, я не знаю.

Другим российским футболистом "Локомотива", который может уехать в Европу, является Дмитрий Баринов. Им серьезно интересуются клубы из Германии», — написал Маньяков в своем телеграм-канале. 0