Фернандес избежал травмы и сможет сыграть с «Динамо»

Защитникизбежал серьезной травмы и готовится к матчу св общей группе, сообщает пресс-служба «армейцев».

Напомним, футболиста сборной России заменили из-за небольшого повреждения в концовке матча 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:4).

29-летний футболист в текущем сезоне провел 30 матчей за ЦСКА и забил три мяча при трех голевых передачах.

🤗 Защитник #ЦСКА и @TeamRussia Марио Фернандес, замененный по ходу домашнего матча #ЦСКАзенит из-за небольшого повреждения, избежал травмы.

Марио уже тренируется наравне со всеми и готовится к встрече с #ДинамоЦСКА 💪 pic.twitter.com/Ej0MIWoJjM — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 23, 2020

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 27 июня. Начало — в 19:00 по мск.

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