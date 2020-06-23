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    СМИ: «Ювентус» договорился с «Барсой» о трансфере Артура за 80 млн евро

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    Туринский «Ювентус» договорился с «Барселоной» о трансфере полузащитника Артура, сообщает Sky Sports.

    Артур

    По информации источника, туринцы предложили за игрока 80 миллионов евро.

    Теперь «Ювентус» пытается добиться согласия Артура на переход и предлагает ему контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год (в «Барсе» он получает 3,2 млн евро).

    Предполагается, что главный тренер «бьянконери» Маурицио Сарри хочет строить команду вокруг бразильца.

    В свою очередь «Барса» хочет подписать хавбека «Юве» Миралема Пьянича.

    Итальянцы оценивают его в 70 миллионов евро и готовы включить его в сделку, однако каталонцы не согласны с тем, что 23-летний Артур стоит всего лишь на 10 миллионов евро дороже 30-летнего боснийца.

    Сам Артур хочет остаться на «Камп Ноу» и не намерен менять клуб. 0

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