СМИ: «Ювентус» договорился с «Барсой» о трансфере Артура за 80 млн евро

Туринскийдоговорился со трансфере полузащитника, сообщает Sky Sports

По информации источника, туринцы предложили за игрока 80 миллионов евро.

Теперь «Ювентус» пытается добиться согласия Артура на переход и предлагает ему контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год (в «Барсе» он получает 3,2 млн евро).

Предполагается, что главный тренер «бьянконери» Маурицио Сарри хочет строить команду вокруг бразильца.

В свою очередь «Барса» хочет подписать хавбека «Юве» Миралема Пьянича.

Итальянцы оценивают его в 70 миллионов евро и готовы включить его в сделку, однако каталонцы не согласны с тем, что 23-летний Артур стоит всего лишь на 10 миллионов евро дороже 30-летнего боснийца.

Сам Артур хочет остаться на «Камп Ноу» и не намерен менять клуб. 0