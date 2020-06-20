«Лейпциг» — «Боруссия» Д: счет 0:2, обзор гола

в домашнем матче 33 тура Бундеслиги проигралсо счетом 0:2.

«Шмели» забили по мячу в каждом тайме. Дублем отметился Эрлинг Холанн. Футболист отличился на 30 и 93 минутах матча.

«Боруссия» набирает 69 очков и остается на второй строчке, а «Лейпциг» пока что имеет 63 очка, благодаря чему сохраняет шансы на участие в Лиге чемпионов.