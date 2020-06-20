«Лейпциг» — «Боруссия» Д: счет 0:2, обзор гола

Фрагмент матча
globallookpress.com
«Шмели» забили по мячу в каждом тайме. Дублем отметился Эрлинг Холанн. Футболист отличился на 30 и 93 минутах матча.
«Боруссия» набирает 69 очков и остается на второй строчке, а «Лейпциг» пока что имеет 63 очка, благодаря чему сохраняет шансы на участие в Лиге чемпионов.
Бундеслига. 33 тур
«Лейпциг» — «Боруссия» Д — 0:2
Голы: 0:1 — 30 Холанд, 0:2 — 90, Холанд«Лейпциг» Гулачи, Упамекано, Клостерманн (Адамс, 46), Мукиеле, Анхелиньо, Форсберг (Конате, 75), Кампль (Айдара, 70), Забитцер (Ольмо, 39), Хальстенберг, Вернер (Нкунку, 70), Шик«Боруссия» Д Бюрки, Морей (Санчо, 78), Хуммельс, Пишчек, Геррейру (Загаду, 90), Витцель, Джан, Брандт, Рейна (Балерди, 81), Азар (Шульц, 90), ХоландПредупреждения: Шик (21), Рейна (50), Кампль (54), Анхелиньо (57), Джан (74), Витцель (80)