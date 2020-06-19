Кириченко оценил шансы ЦСКА в борьбе за путевку в Лигу чемпионов

Бывший футболист ЦСКАсомневается, что «армейцы» закончат текущий сезон в тройке лидеров.

«ЦСКА будет сложно зацепиться за тройку призеров, у них серьезное отставание. С другой стороны, его можно нивелировать всего за две игры, но их еще нужно выиграть. Все-таки в последнее время ЦСКА не показывал такого футбола, с которым можно стабильно рассчитывать на победы.

Сложно предсказать, как все будет развиваться в нынешних условиях, но армейцы точно не выглядят фаворитами в борьбе за путевку в Лигу чемпионов», — цитируют Кириченко «Известия».

ЦСКА с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. От «Краснодара», идущего в зоне Лиги чемпионов, «красно-синие» отстают на пять баллов. 0