«Алавес» — «Реал Сосьедад»: счет матча 2:0, обзор голов

Счет в матче на 56-й минуте открыли хозяева — отличился полузащитник Борха Сайнс.
На 81-й минуте гости остались в меньшинстве — защитник «Реал Сосьедада» Хосеба Сальдуа получил вторую желтую карточку. Спустя шесть минут составы уравнялись — второй «горчичник» получил хавбек «Алавеса» Томас Пина.
Победную точку на шестой добавленной минуте поставил защитник хозяев Мартин Агиррегабирия.
По итогам тура «Реал Сосьедад» с 47 очками покинул зону попадания в Лигу чемпионов и опустился на пятое место. «Алавес» поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы Примеры, набрав 35 очков.
21 июня состоятся матчи «Сельта» — «Алавес» и «Реал Сосьедад» — «Реал».
Примера. 29-й тур
«Алавес» — «Реал Сосьедад» — 2:0 (0:0)
Голы: Сайнс, 56 (1:0). Агиррегабирия, 90 (2:0)«Алавес»: Роберто, Лагуардия, Ксимо Наварро, Магальян, Дуарте, Томас Пина, Камараса (Понс, 90+4), Сайнс (Мендес, 83), Хоселу, Лукас (Фейса, 90), Риоха (Агиррегабирия, 90+1)«Реал Сосьедад»: Ремиро, Льоренте (Горосабель, 90+3), Сальдуа, Элустондо (Ле Норман, 64), Айен Муньос, Сурутуса (Порту, 64), Субельдия, Виллиан Жозе (Исак, 64), Янузай, Эдегор (Роберто Лопес, 64), ОярсабальПредупреждения: Льоренте, 42. Элустондо, 49. Дуарте, 51. Сальдуа, 54. Томас Пина, 71Удаления: Сальдуа, 81. Томас Пина, 87