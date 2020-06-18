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    «Алавес» переиграл «Реал Сосьедад»

    «Алавес» — «Реал Сосьедад»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 29-го тура испанской Примеры «Алавес» одержал домашнюю победу над «Реал Сосьедадом» со счетом 2:0.

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    Счет в матче на 56-й минуте открыли хозяева — отличился полузащитник Борха Сайнс.

    На 81-й минуте гости остались в меньшинстве — защитник «Реал Сосьедада» Хосеба Сальдуа получил вторую желтую карточку. Спустя шесть минут составы уравнялись — второй «горчичник» получил хавбек «Алавеса» Томас Пина.

    Победную точку на шестой добавленной минуте поставил защитник хозяев Мартин Агиррегабирия.

    По итогам тура «Реал Сосьедад» с 47 очками покинул зону попадания в Лигу чемпионов и опустился на пятое место. «Алавес» поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы Примеры, набрав 35 очков.

    21 июня состоятся матчи «Сельта» — «Алавес» и «Реал Сосьедад» — «Реал».

    Примера. 29-й тур
    «Алавес» — «Реал Сосьедад» — 2:0 (0:0)
    Голы: Сайнс, 56 (1:0). Агиррегабирия, 90 (2:0)«Алавес»: Роберто, Лагуардия, Ксимо Наварро, Магальян, Дуарте, Томас Пина, Камараса (Понс, 90+4), Сайнс (Мендес, 83), Хоселу, Лукас (Фейса, 90), Риоха (Агиррегабирия, 90+1)«Реал Сосьедад»: Ремиро, Льоренте (Горосабель, 90+3), Сальдуа, Элустондо (Ле Норман, 64), Айен Муньос, Сурутуса (Порту, 64), Субельдия, Виллиан Жозе (Исак, 64), Янузай, Эдегор (Роберто Лопес, 64), ОярсабальПредупреждения: Льоренте, 42. Элустондо, 49. Дуарте, 51. Сальдуа, 54. Томас Пина, 71Удаления: Сальдуа, 81. Томас Пина, 87
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