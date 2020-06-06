СМИ: «Барселона» выставит Дембеле на трансфер

готова расстаться с полузащитником, утверждает Diario Sport

По информации издания, каталонский клуб выставит француза на трансфер. «Барса» сообщит об этом его агенту Муссе Сиссоко в августе, когда завершится сезон.

Если Дембеле так и не сыграет в этом сезоне, то его будет сложно продать по хорошей цене. Летом 2017 года футболист перешел в каталонский клуб из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро.

Пока что у «Барсы» нет конкретных предложений по игроку. Сообщалось об интересе со стороны «Ювентуса», «ПСЖ» и «Ливерпуля», но его история травм и количество пропущенных матчей вызывают опасения у клубов.

Сам Дембеле хочет остаться в «Барселоне», контракт с которой рассчитан до лета 2022 года. Последний матч за каталонский клуб он провел 27 ноября.

В текущем сезоне Дембеле принял участие в девяти матчах и забил один гол.

Отметим, что контракт Дембеле с «Барселоной» 0