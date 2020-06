Футбольная ассоциация Англии сообщила даты и время проведения матчей четвертьфинала Кубка Англии. Поединки пройдут 27 и 28 июня.

Суббота, 27 июня

«Норвич» — «Манчестер Юнайтед» 19.30

Воскресенье, 28 июня

«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» 15.00

«Лестер» — «Челси» 18.00

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 20.30

Также известно, что 11 и 12 июля состоятся матчи полуфинала турнира. Основной приз разыграют 1 августа.

