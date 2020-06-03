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    «Тоттенхэм» объявил об одном случае заражения коронавирусом

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    Лондонский «Тоттенхэм» сообщил о случае заболевания коронавирусом в команде.

    «Тоттенхэм»
    «Тоттенхэм»

    «Премьер-лига сообщила нам, что один из наших футболистов сдал положительный тест на COVID-19.

    В настоящее время болезнь протекает бессимптомно, игрок пройдет самоизоляцию в течение семи дней в соответствии с протоколом премьер-лиги, после чего снова пройдет тестирование.

    Мы будем и впредь строго придерживаться протокола премьер-лиги "Возврат к тренировкам", который гарантирует, что наш тренировочный центр остается безопасным и свободным от вирусов», — говорится в заявлении «Тоттенхэма», опубликованном на официальном сайте клуба.

    Ранее английская премьер-лига сообщила, что в ходе очередного тестирования, которое прошли 1197 игроков и сотрудников клуба, один из тестов дал положительный результат. 0

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